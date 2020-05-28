«Спортинг», «Марсель» и «Бетис» интересуются Жоау Мариу

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, арендованный у «Интера», может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Football Italia.

Ранее «СЭ» сообщал, что «железнодорожники» не будут выкупать трансфер 27-летнего португальца.

По сведениям источника, хавбеком интересуются «Спортинг», «Марсель» и «Бетис».

В сезоне-2019/20 Жоау Мариу провел в составе красно-зеленых 15 официальных матчей в РПЛ и Лиге чемпионов, забив в них 1 мяч и отдав 4 голевые передачи.