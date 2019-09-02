«Спортинг» арендовал полузащитника «Шахтера»

Полузащитник «Шахтера» Фернанду проведет следующий сезон в «Спортинге». Лиссабонский клуб арендовал 22-летнего бразильца, сообщает официальный сайт дончан.

Ранее португальские СМИ сообщали, что «зеленые львы» не будут иметь право выкупа Фернандо. В свой дебютный сезон в составе «горняков» футболист провел матча, в которых забил два гола.

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