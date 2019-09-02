«Спортинг» арендовал полузащитника «Шахтера»
2 сентября 2019, 23:50
Полузащитник «Шахтера» Фернанду проведет следующий сезон в «Спортинге». Лиссабонский клуб арендовал 22-летнего бразильца, сообщает официальный сайт дончан.
Ранее португальские СМИ сообщали, что «зеленые львы» не будут иметь право выкупа Фернандо. В свой дебютный сезон в составе «горняков» футболист провел матча, в которых забил два гола.
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Дополнительная информация
https://shakhtar.com/ru-ru/news/2019/september/2_news/2_fernando/
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