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«Спортинг» арендовал полузащитника «Шахтера»

2 сентября 2019, 23:50
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Полузащитник «Шахтера» Фернанду проведет следующий сезон в «Спортинге». Лиссабонский клуб арендовал 22-летнего бразильца, сообщает официальный сайт дончан.

Ранее португальские СМИ сообщали, что «зеленые львы» не будут иметь право выкупа Фернандо. В свой дебютный сезон в составе «горняков» футболист провел матча, в которых забил два гола.

Последний день трансферного окна — Live «СЭ»!

Дополнительная информация

https://shakhtar.com/ru-ru/news/2019/september/2_news/2_fernando/

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