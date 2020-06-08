Спортдиректор «Наполи» рассказал о возможном подписании Азмуна

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли поделился мнением о возможном подписании форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

— Азмун, Йович, Осимен? Они очень хороши, — приводит слова Джунтоли AreaNapoli. — Их будет сложно привезти в Неаполь. Эвертон? Это еще один очень хороший футболист. Не знаю, где мы будем покупать игроков: в Италии или за границей. Все будет зависеть от того, какая будет ситуация с этими футболистами через два месяца. Мы должны спокойно делать правильные шаги.