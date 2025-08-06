Sport24: в «ПСЖ» сообщили Сафонову, что не видят его основным вратарем и предложили уйти

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов может покинуть команду, сообщает Sport24.

По информации источника, 26-летнего дали понять, что не видят его основным вратарем команды. Ему сообщили, что он может покинуть клуб, если рассчитывает на постоянную игровую практику. Рассматриваются варианты как с арендой, так и с полноценным трансфером.

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 мячей и семь раз отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 20 миллионов евро.