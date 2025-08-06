Футбол
6 августа, 21:27

Sport24: в «ПСЖ» сообщили Сафонову, что не видят его основным вратарем и предложили уйти

Игнат Заздравин
Корреспондент

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов может покинуть команду, сообщает Sport24.

По информации источника, 26-летнего дали понять, что не видят его основным вратарем команды. Ему сообщили, что он может покинуть клуб, если рассчитывает на постоянную игровую практику. Рассматриваются варианты как с арендой, так и с полноценным трансфером.

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 мячей и семь раз отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 20 миллионов евро.

Источник: Sport24
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
  • Приходящий в команду футбо-бендера через зелю надавив на макарона, выжила Матвейчика!!!

    07.08.2025

  • Приходящий в команду футбо-бендера через зелю надавив на макарона, выжила Матвейчика!

    07.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    играл в Краснодаре был в чести и славе но уехал на лавку в уевропу притом под общее одобрение футбольной общественности маразм крепчает

    07.08.2025

  • хурма(сельдерей)

    в «ПСЖ» сообщили Сафонову, что не видят его основным вратарем и предложили уйти ============================================= а где же я буду харчеваться...ой...играть я дамой еще не хачу я хачу еще здесь пажить в уевропе

    07.08.2025

  • Прораб.

    Неплохо платят. Зачем куда-то уходить? И ПСЖ это не Пари НН.

    07.08.2025

  • hottie

    Классные ребята там. И 20 лямов не видят, и Сафона.

    07.08.2025

  • TokTram_

    20 лямов - ни за что )

    06.08.2025

  • Случайно здесь

    Это было условие Забарного для перехода в ПСЖ.

    06.08.2025

  • United States Bank of America

    правильно нечему русскому европейскими благами пользоваться - ему место на болоте туда ему и дорога

    06.08.2025

  • Ботокс007

    Недолго музыка играла - Голкипер едет в Краснодар...

    06.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Легенда парижа

    06.08.2025

  • Главврач Маргулис/

    Будет, что внукам рассказать.

    06.08.2025

  • zg

    Дык оно и подразумевалось!Ничего нового!Не сдавайся,Матюха,полируй лавку,иногда выходи,раздражай Донну и не пускай в клуб всякое отребье!

    06.08.2025

  • Berkut-7

    ДА ему и запасным шикарно живётся, сиди на лавке футбол смотри ,а тебе за это деньги платят и титулы сыпятся один за другим в карман, поди плохо.

    06.08.2025

  • DemolisherAjax

    Не понимаю брали вообще зачем? Все без исключения знали что не будет играть - 20 лямов просто выкинули на помойку,впрочем не обеднеют для них это копейки)))

    06.08.2025

  • внезапно, да?))

    06.08.2025

  • " Увидеть Париж,и умереть"

    06.08.2025

  • AZ

    Ну, Мотя в любом случае удачно съездил)))

    06.08.2025

  • СереХа

    ЛЧ выиграл, можно и домой...

    06.08.2025

