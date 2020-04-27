Sport.es: Тодибо близок к переходу из «Барселоны» в «Эвертон»

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо может стать игроком «Эвертона», сообщает Sport.es. Сейчас футболист на правах аренды выступает за «Шальке».

По данным источника, стороны ведут переговоры о переходе, и сделка близка к завершению. Сумма трансфера составит около 20 миллионов евро + бонусы.

У клубов есть разногласия в одном вопросе. «Барса» хочет прописать опцию обратного выкупа за определенную сумму. «Эвертон» не хочет идти на такие условия.

20-летний француз в текущем сезоне провел семь матчей за «Шальке» и три за «Барселону».