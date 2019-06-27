Sport.es: Коутинью и Дембеле могут быть включены в сделку по Неймару

"Барселона" рассматривает различные варианты возвращения в команду нападающего "ПСЖ" Неймара. Как сообщает sport.es, парижане требуют за бразильца не меньше 300 миллионов евро, однако такую сумму каталонцы платить не намерены. По данным источника, "Барселона" готова заплатить 100 миллионов евро, а также отдать "ПСЖ" Филиппе Коутинью. При такой схеме вместе с Коутинью французы якобы хотят заполучить Усмана Дембеле. Однако из-за этого возможны проблемы с финансовым fair-play. Решить эту проблему может схема с подписанием Коутинью и арендой Дембеле с правом выкупа.

Напомним, что Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро. Однако теперь он намерен вернуться, но "ПСЖ" хочет получить прибыль с его перепродажи.