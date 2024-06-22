Спинаццола может перейти в «Наполи»

Защитник Леонардо Спинаццола может продолжить карьеру в «Наполи», сообщает журналист Николо Скира.

Представители 31-летнего итальянца предложили неаполитанцам услуги футболиста, который является свободным агентом.

Предыдущим клубом Спинаццолы была «Рома», за которую он выступал с июля 2019 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 36 матчах за римлян во всех турнирах.

По окончании сезона-2023/24 игрок покинул «Рому» в связи с истечением срока действия контракта.