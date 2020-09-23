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«Специя» арендовала полузащитника «Милана»

20:03
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Полузащитник «Милана» Томмазо Побега перешел в «Специю» на правах аренды, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон и предусматривает опцию выкупа контракта.

21-летний футболист в прошлом сезоне играл на правах аренды за «Порденоне». В 34 матчах он забил шесть мячей при четырех голевых передачах.

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