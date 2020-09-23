«Специя» арендовала полузащитника «Милана»

Полузащитник «Милана» Томмазо Побега перешел в «Специю» на правах аренды, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон и предусматривает опцию выкупа контракта.

Tommaso Pobega per il centrocampo delle Aquile ?



?? https://t.co/kqCEaDelq0 pic.twitter.com/6y5MnehdvP — Spezia Calcio (@acspezia) September 23, 2020

21-летний футболист в прошлом сезоне играл на правах аренды за «Порденоне». В 34 матчах он забил шесть мячей при четырех голевых передачах.