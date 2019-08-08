"Спасибо и удачи в будущем!" Лукаку попрощался с "Манчестер Юнайтед"

Новичок "Интера", нападающий Ромелу Лукаку опубликовал новую фотографию в Instagram. 26-летний бельгиец попрощался с бывшими одноклубниками и руководством "Манчестер Юнайтед".

8 августа, в четверг, стало известно, что Лукаку перешел из "МЮ" в "Интер". По информации СМИ, миланская команда заплатила англичанам 65 миллионов евро, плюс 13 миллионов будет выплачено в качестве бонусов.

"Всем, кто связан с "Манчестер Юнайтед" – от руководства до главного тренера и его помощников, игроков и болельщиков. Спасибо и удачи в будущем!" – подписал фото Лукаку.

"Интер" объявил о трансфере Лукаку