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«Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в защитнике «Галатасарая»

13:46
Маркан (справа). Фото Gonzalo Arroyo Moreno, Getty Images
Маркан (справа). Фото Gonzalo Arroyo Moreno, Getty Images
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Защитник «Галатасарая» Маркан попал в сферу интересов четырех российских клубов РПЛ, сообщает Sabah.

По информации турецкого источника, 25-летнего бразильского футболиста хотят видеть в своей команде «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Динамо». Российские клубы уже направили запросы в «Галатасарай». При этом ни один клуб пока не получил ответа, а будущее Маркана будет обсуждаться новым руководством клуба.

Контракт Маркана с «Галатасараем» истекает летом 2022 года, однако ранее стало известно, что прежнее руководство турецкой команды продлило с ним контракт на два года, вдвое повысив зарплату.

В прошлом сезоне Маркан провел за «Галатасарай» 42 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу при 10 желтых и одной красной карточке.

Дополнительная информация:

https://www.sabah.com.tr/spor/futbol/2021/06/15/son-dakika-galatasarayda-marcao-gercegi-ortaya-cikti?paging=3

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы