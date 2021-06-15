«Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в защитнике «Галатасарая»
Защитник «Галатасарая» Маркан попал в сферу интересов четырех российских клубов РПЛ, сообщает Sabah.
По информации турецкого источника, 25-летнего бразильского футболиста хотят видеть в своей команде «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Динамо». Российские клубы уже направили запросы в «Галатасарай». При этом ни один клуб пока не получил ответа, а будущее Маркана будет обсуждаться новым руководством клуба.
Контракт Маркана с «Галатасараем» истекает летом 2022 года, однако ранее стало известно, что прежнее руководство турецкой команды продлило с ним контракт на два года, вдвое повысив зарплату.
В прошлом сезоне Маркан провел за «Галатасарай» 42 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу при 10 желтых и одной красной карточке.
Дополнительная информация:
https://www.sabah.com.tr/spor/futbol/2021/06/15/son-dakika-galatasarayda-marcao-gercegi-ortaya-cikti?paging=3
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