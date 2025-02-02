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Сегодня, 10:35

«Спартак» предлагает 22 миллиона евро за форварда АЕКа Гарсию

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«Спартак» намерен приобрести нападающего АЕКа Леви Гарсию, сообщает one.co.il.

По данным греческих СМИ, красно-белые предлагают за 27-летнего тринидадца 22 миллиона евро. Самому игроку предлагают контракт на 3,5 года с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон. Отмечается, что Гарсия хочет перейти в «Спартак» и готов бойкотировать матчи в случае отказа АЕКа от сделки.

Как сообщает One.co.il, «Бейтар», за который Гарсия выступал до перехода в АЕК, ведет переговоры с афинским клубом о полагающихся по контракту 20 процентах в случае продажи форварда более чем за 2,5 миллиона евро. Также 20 процентов полагаются агенту Гарсии. АЕК рассчитывает договориться с «Бейтаром» о выплате 1,5-2 миллионов евро.

Гарсия в этом сезоне забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 22 матчах.

(Эли Швидлер)

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ФК АЕК (Афины)
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