20:18 | Футбол — Трансферы

"Спартак" подписал контракт с Малкольмом Баду

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Московский "Спартак" подписал контракт с немецким футболистом Малкольмом Баду, сообщает официальный Twitter клуба.

22-летний немецкий футболист является воспитанником "Вольфсбруга". Он привлекался в юношескую и молодежную сборные Германии, выступал на чемпионате мира U-20 в 2017 году.

 

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