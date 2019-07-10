"Спартак" подписал контракт с Малкольмом Баду

⚡ Малкольм Баду стал игроком «Спартака»



22-летний немецкий футболист — воспитанник «Вольфсбруга». Он привлекался в юношескую и молодежную сборные Германии, выступал на чемпионате мира U-20 в 2017 году. https://t.co/pb4DdFkTEL



🔴⚪ Добро пожаловать в «Спартак», Малкольм! pic.twitter.com/VjpwVNG5ws