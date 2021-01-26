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«Спартак» объявил об уходе форварда Нимели

17:50
Сильванус Нимели. Фото ФК «Спартак»
Сильванус Нимели. Фото ФК «Спартак»
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Нападающий Сильванус Нимели покинул «Спартак», информирует пресс-служба красно-белых.

22-летний футболист сборной Либерии продолжит карьеру в «Горице», которая выступает в чемпионате Хорватии.

В общей сложности Нимели провел за «Спартак-2» более сотни матчей и забил 23 гола. В 2018-м он дебютировал за основную команду. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 450 тысяч евро.

Нимели выигрывал Суперкубок России со «Спартаком» в 2017 году.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-01-26-nimeli_prodolzhit_karyeru_v_khorvatii/

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