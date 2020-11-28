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«Спартак» интересуется полузащитником сборной Перу

04:36
Педро Акино. Фото Instagram
Педро Акино. Фото Instagram
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Полузащитник «Леона» Педро Акино может продолжить карьеру в России. По информации ESPN Peru, «Спартак» проведет переговоры с 25-летним перуанцем.

В этом сезоне Акино сыграл в 15 матчах чемпионата Мексики и отметился голевой передачей. Действующий контракт игрока рассчитан до июня следующего года.

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