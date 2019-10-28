«Спартак» интересуется форвардом молодежной сборной Белоруссии
28 октября 2019, 23:48
Нападающий «Энергетика-БГУ» Илья Шкурин может продолжить карьеру в «Спартаке», утверждает «Прессбол». По информации СМИ, москвичи и минское «Динамо» проявляют интерес к 20-летнему форварду.
В текущем сезоне Шкурин провел 25 матчей за «Энергетик», забил 18 голов и отдал три голевые передачи. Форвард лидирует в списке бомбардиров национального первенства.
Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 200 тысяч евро. На счету Шкурина четыре игры за молодежную сборную Белоруссии.
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