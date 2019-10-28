Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Спартак» интересуется форвардом молодежной сборной Белоруссии

28 октября 2019, 23:48
Теги:

Нападающий «Энергетика-БГУ» Илья Шкурин может продолжить карьеру в «Спартаке», утверждает «Прессбол». По информации СМИ, москвичи и минское «Динамо» проявляют интерес к 20-летнему форварду.

В текущем сезоне Шкурин провел 25 матчей за «Энергетик», забил 18 голов и отдал три голевые передачи. Форвард лидирует в списке бомбардиров национального первенства.

Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 200 тысяч евро. На счету Шкурина четыре игры за молодежную сборную Белоруссии.

Дополнительная информация

https://www.pressball.by/news/football/340944

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир