«Спартак» интересуется форвардом молодежной сборной Белоруссии

Нападающий «Энергетика-БГУ» Илья Шкурин может продолжить карьеру в «Спартаке», утверждает «Прессбол». По информации СМИ, москвичи и минское «Динамо» проявляют интерес к 20-летнему форварду.

В текущем сезоне Шкурин провел 25 матчей за «Энергетик», забил 18 голов и отдал три голевые передачи. Форвард лидирует в списке бомбардиров национального первенства.

Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 200 тысяч евро. На счету Шкурина четыре игры за молодежную сборную Белоруссии.