«Сосьедад» пошутил об аренде Эдегора в «Ман Сити». Сегодня в Испании день юмора
13:34
«Реал Сосьедад» в шутку сообщил на официальном сайте, что полузащитник Мартин Эдегор остаток сезона проведет в аренде в «Манчестер Сити». В Испании сегодня отмечается «день дурака» — аналог 1 апреля.
? OFFICIAL ANNOUNCEMENT: Agreement with @ManCity over the loan of @Martinio98 #AurreraReala ?https://t.co/6AJrVNfOic— Real Sociedad (@RealSociedadEN) December 28, 2019
За «Реал Сосьедад» футболист также играет в аренде, которая длится до лета 2021 года. Его контракт принадлежит «Реалу».
21-летний норвежец в текущем сезоне провел 16 матчей за «Сосьедад» и забил четыре мяча при пяти голевых передачах.
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