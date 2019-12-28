«Сосьедад» пошутил об аренде Эдегора в «Ман Сити». Сегодня в Испании день юмора

«Реал Сосьедад» в шутку сообщил на официальном сайте, что полузащитник Мартин Эдегор остаток сезона проведет в аренде в «Манчестер Сити». В Испании сегодня отмечается «день дурака» — аналог 1 апреля.

За «Реал Сосьедад» футболист также играет в аренде, которая длится до лета 2021 года. Его контракт принадлежит «Реалу».

21-летний норвежец в текущем сезоне провел 16 матчей за «Сосьедад» и забил четыре мяча при пяти голевых передачах.