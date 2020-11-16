Соперник сборной России может перебраться в АПЛ

Защитник «Лилля» Зеки Челик может стать игроком «Тоттенхэма», сообщает So Foot.

В интервью изданию эту информацию прокомментировал сам турок.

«Да, я слышал от интересе «Тоттенхэма», однако сейчас не могу сказать, на какой стадии находятся переговоры», — заявил защитник.

В нынешнем сезоне лиги 1 Челик провел 9 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал результативную передачу.

В матче 5-го тура Лиги наций против России (3:2) защитник получил травму на 65-й минуте и был заменен.