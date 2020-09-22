Соперник «Краснодара» усилился хорватским нападающим

Нападающий «Риеки» Антонио Чолак стал игроком ПАОКа, сообщает официальный сайт греческого клуба.

27-летний хорват подписал контракт с ПАОКом на четыре сезона. Сумма сделки оценивается в три с половиной миллиона евро.

В прошлом сезоне в составе «Риеки» Чолак провел 40 матчей во всех турнирах. в которых забил 26 голов и отдал четыре результативные передачи.

Первый матч квалификации плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» — ПАОК состоится сегодня. Начало — в 22.00.