Соперник «Краснодара» «Ренн» купил 18-летнего бельгийца за рекордную сумму

«Ренн» объявил о подписании контракта с нападающим Жереми Доку. 18-летний форвард перешел во французский клуб из «Андерлехта» и подписал пятилетний контракт.

По данным СМИ, «Ренн» заплатил за молодого бельгийца рекордные для клуба 26 миллионов евро плюс бонусы.

В нынешнем сезоне Доку успел провести 7 матчей и забить 2 гола в чемпионате Бельгии. В прошлом сезоне на его счету 24 матча и 4 гола во всех турнирах.

«Ренн» — соперник «Краснодара» в групповому турнире Лиги чемпионов.