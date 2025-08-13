«Сьон» не устраивает предложение «Динамо» по трансферу Миранчука

Спортивный директор «Сьона» Бартелеми Константин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника Антона Миранчука в «Динамо».

«Предложение, направленное «Динамо», не соответствует тем цифрам, которые мы бы хотели получить. Но ничего не закончено. Переговоры продолжаются. Думаю, если «Динамо» направит хорошее предложение, сделка может состояться этим летом», — сказал Константин «СЭ».

Россиянин выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. За это время он провел 25 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.