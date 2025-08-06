Футбол
6 августа, 22:39

Сон Хын Мин перешел из «Тоттенхэма» в «Лос-Анджелес»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сон Хын Мин.
Фото Global Look Press

«Лос-Анджелес» объявил о переходе нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина.

Соглашения с 33-летним корейцем рассчитано на до 2027 года. Также в нем предусмотрена возможность продления на один или два сезона.

В начале августа Сон Хын Мин объявил об уходе из «Тоттенхэма». Он выступал за команду с 2015 года, провел 454 матча за лондонский клуб, забил 173 гола и сделал 101 голевую передачу. В составе «Тоттенхэма» форвард стал победителем Лиги Европы в сезоне-2024/25.

Сон Хын Мин с&nbsp;трофеем за&nbsp;победу в&nbsp;Лиге Европы.Уход Сона в МЛС — огромная потеря для всех нас. Европейский футбол лишается части души

