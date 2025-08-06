Сон Хын Мин перешел из «Тоттенхэма» в «Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» объявил о переходе нападающего «Тоттенхэма» Сон Хын Мина.

Соглашения с 33-летним корейцем рассчитано на до 2027 года. Также в нем предусмотрена возможность продления на один или два сезона.

В начале августа Сон Хын Мин объявил об уходе из «Тоттенхэма». Он выступал за команду с 2015 года, провел 454 матча за лондонский клуб, забил 173 гола и сделал 101 голевую передачу. В составе «Тоттенхэма» форвард стал победителем Лиги Европы в сезоне-2024/25.