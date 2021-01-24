Сократис будет получать в «Олимпиакосе» 2,5 миллиона евро
06:34
Защитник Сократис Папастатопулос близок к переходу в «Олимпиакос», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 32-летний грек в ближайшие два дня пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт до 2022 года с зарплатой в 2,5 миллиона евро.
Ранее Сократис расторг контракт с «Арсеналом», за который выступал с 2018 года. В текущем сезоне игрок не провел ни одного матча.
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