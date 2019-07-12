"Сочи" подписал форварда сборной Армении

Нападающий сборной Армении Александр Карапетян стал игроком "Сочи". Ранее он выступал за люксембургский "Прогрес".

На его счету 40 забитых мячей в 47 встречах за два года. Также он за свою карьеру провел за сборную Армении 8 игр и забил 4 мяча.

Карапетян присоединился к команде во время словенского сбора. В трех контрольных играх ему удалось забить четыре мяча.