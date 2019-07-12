"Сочи" подписал форварда сборной Армении

Нападающий сборной Армении Александр Карапетян стал игроком "Сочи". Ранее он выступал за люксембургский "Прогрес".
На его счету 40 забитых мячей в 47 встречах за два года. Также он за свою карьеру провел за сборную Армении 8 игр и забил 4 мяча.
Карапетян присоединился к команде во время словенского сбора. В трех контрольных играх ему удалось забить четыре мяча.
Барев дзес, Саша! Добро пожаловать в Сочи!#СочиТрансферы #Карапетян pic.twitter.com/Z4P8ZlxDqH— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) 11 июля 2019 г.
Дополнительная информация
http://www.pfcsochi.ru/news/events/2019-2020/fedor-kudryashov-i-aleksandr-karapetyan-stali-igrokami-sochi/
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