00:09 | Футбол — Трансферы

"Сочи" подписал форварда сборной Армении

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Нападающий сборной Армении Александр Карапетян стал игроком "Сочи". Ранее он выступал за люксембургский "Прогрес".

На его счету 40 забитых мячей в 47 встречах за два года. Также он за свою карьеру провел за сборную Армении 8 игр и забил 4 мяча. 

Карапетян присоединился к команде во время словенского сбора. В трех контрольных играх ему удалось забить четыре мяча.

 

Дополнительная информация

http://www.pfcsochi.ru/news/events/2019-2020/fedor-kudryashov-i-aleksandr-karapetyan-stali-igrokami-sochi/

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