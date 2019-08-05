21:00 | Футбол — Трансферы

"Сочи" подписал двухлетний контракт с Нобоа

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"Сочи" подписал двухлетний контракт с полузащитником Кристианом Нобоа, сообщает официальный сайт новичка РПЛ.​ 34-летний эквадорец будет выступать за сочинцев под 16-м номером.

Ранее Нобоа выступал за "Рубин", "Динамо", "Ростов" и "Зенит".

В прошлом сезоне хавбек провел 13 матчей в составе сине-бело голубых, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

 

Дополнительная информация

http://www.pfcsochi.ru/news/events/2019-2020/noboa-stal-igrokom-sochi/

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