«Сочи» объявил о переходе хорватского форварда Дуганджича

Как ранее сообщал «СЭ», форвард Марко Дуганджич стал игроком «Сочи». 26-летний хорват успешно прошел медосмотр и будет выступать за команду под 17-м номером.

В прошлом сезоне Дуганджич в 18 матчах за румынский «Ботошани» забил 9 голов, в нынешнем — 3 гола в 6 встречах. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 600 тысяч евро.