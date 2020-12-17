Собослаи рассказал о переходе в «Лейпциг»

Новичок «Лейпцига» Доминик Собослаи в интервью клубной пресс-службе рассказал о переходе в немецкий клуб из «Зальцбурга».

«Я очень рад, что переход в «Лейпциг» завершен. Клуб добился больших успехов, является одной из лучших команд бундеслиги, а также сенсационно хорошо выступает в Лиге чемпионов. Переход в «Лейпциг» идеально подходит для моего развития, потому что я перехожу к топ тренеру и невероятно амбициозной команде, которая очень молода, но уже приобрела большой опыт и смогла отпраздновать некоторые успехи», — заявил футболист.

Соглашение 20-летнего футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. Полузащитник будет выступать под 17-м номером.

В составе «Лейпцига» Собослаи может дебютировать в матче с дортмундской «Боруссией», который состоится 9 января 2021 года.