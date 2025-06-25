Источник: Смоловым интересуются клубы из нижней части таблиц чемпионатов Катара и ОАЭ

Клубы из чемпионатов Катара и ОАЭ проявляют интерес к экс-нападающему «Динамо», «Локомотива» и «Краснодара» Федору Смолову, утверждает Metaratings.ru.

По данным источника, речь идет о клубах из нижней части турнирных таблиц чемпионатов двух стран, которые предлагают 35-летнему россиянину небольшую зарплату.

В прошлом сезоне Смолов выступал за «Краснодар», на его счету 23 матча во всех турнирах, 3 гола и 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1 миллион евро.