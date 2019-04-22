СМИ: Жиру может перейти в "Ниццу"

Нападающий Оливье Жиру может перейти из "Челси" в "Ниццу" в ближайшее летнее трансферное окно, информирует Telefoot. Контракт 32-летнего француза с английским клубом истекает 30 июня 2019-го.

Президент "Ниццы" Готье Ганай намекнул на возможную сделку.

– У него заканчивается контракт и Оливье все еще классно играет в своем возрасте, поэтому все возможно. Его зарплата? Да, это будет препятствием, – приводит слова Ганая Telefoot.

В текущем сезоне Жиру принял участие в 39 матчах "Челси", забил 12 голов и отдал 8 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает француза в 15 миллионов евро.

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