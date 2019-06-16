СМИ: "Зенит" претендует на Баделя

"Зенит" является одним из претендентов на полузащитника "Лацио" и сборной Хорватии Милана Баделя​, утверждает tuttomercatoweb.com, ссылаясь на Corriere dello Sport. По информации СМИ, "Бордо" также проявляется интерес к 30-летнему хавбеку.

Зимой появлялась информация, что "Зенит" рассматривал Баделя в качестве замены для полузащитника Леандро Паредеса, который перешел в "ПСЖ".

В прошедшем сезоне Бадель провел 26 матчей за "Лацио" и забил один гол. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 9 миллионов евро.

Бадель вместе со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира-2018 в России, где его команда проиграла Франции (2:4).

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