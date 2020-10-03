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СМИ: «Зенит» подписал бразильского полузащитника

08:29
Вендел. Фото Reuters
Вендел. Фото Reuters
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Полузащитник «Спортинга» Вендел может стать игроком «Зенита», сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По данным источника, 23-летний бразилец уже дал согласие на переезд в Россию. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро, контракт будет подписан на 5 лет. Уже в понедельник Вендел прибудет в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра.

В прошлом сезоне примейры Вендел провел 28 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

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