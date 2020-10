СМИ: «Зенит» подписал бразильского полузащитника

Полузащитник «Спортинга» Вендел может стать игроком «Зенита», сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По данным источника, 23-летний бразилец уже дал согласие на переезд в Россию. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро, контракт будет подписан на 5 лет. Уже в понедельник Вендел прибудет в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра.

В прошлом сезоне примейры Вендел провел 28 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Done deal! #Wendel to #Zenit from #Sporting for € 20M. 5-year contract. Medicals already scheduled for Monday. #transfers