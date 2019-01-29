СМИ: Зе Луиш готов к переходу в "Галатасарай"

"Галатасарай" сдеал еще одно предложение "Спартаку" по нападающему Зе Луишу, сообщает Futbol Arena. Ранее красно-белые отказались продавать игрока за 7,5 миллионов евро.

По сведениям изднаия, турецкий клуб увеличил предложение до 10 миллионов евро. Сообщается, что "Спартак" хотел бы получит за игрока 15 миллионов.

Футболист готов согласиться на переход. Ему предлагают контракт на 3,5 года, по которому он будет зарабатывать 3 миллиона евро. В этом сезоне Зе Луиш провел 14 матчей за "Спартак" в чемпионате России, в которых забил 7 мячей.