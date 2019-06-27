СМИ: Завтра Ван-Биссака станет игроком "МЮ"

Защитник "Кристал Пэлас" Аарон Ван-Биссака близок к переходу в "Манчестер Юнайтед", сообщают британские СМИ.

Как информирует Sky Sports, футболист прошел медосмотр перед переходом. Завтра, 28 июня "МЮ" официально объявит о подписании контракта.

Сумма трансфера составит 45 миллионов фунтов, она может увеличиться до 50 миллионов благодаря бонусам.

21-летний футболист в прошлом сезоне провел 39 матчей за "Пэлас" и сделал четыре результативные передачи.

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