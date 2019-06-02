СМИ: защитник "Наполи" Мариу Руй может перейти в "Милан"

Защитник "Наполи" Мариу Руй может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как утверждает Tuttosport, на 28-летнего португальца претендует "Милан".

Руй не входит в планы главного тренера "Наполи" Карло Анчелотти на следующий сезон, поэтому ищет другой клуб. Неаполитанцы готовы расстаться с игроком за 13 миллионов евро. К футболисту также проявляют интерес "Торино", "Сампдория" и "Бенфика".

В минувшем сезоне Руй провел 31 матч за "Наполи", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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