СМИ: Защитник "Лиона" Менди пройдет медосмотр для "Реала" во Франции

Защитник "Лиона" Ферлан Менди близок к переходу в "Реал", сообщают испанские СМИ. В ближайшее время он пройдет медосмотр.

Как информирует Marca, футболист пройдет обследование в Париже, куда прибудет врач мадридского клуба. Новый спортивный директор "Лиона" Жунинью Пернамбукану дал согласие на переход. Также указано, что французский клуб покинут Танги Ндомбеле и Набиль Фекир.

В сезоне-2018/19 23-летний Ферлан Менди провел за "Лион" 44 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро. Marca указывает, что официальное представление футболиста в качестве игрока "Реала" состоится после его возвращения из сборной Франции.

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