СМИ: Заа – главная трансферная цель "Арсенала"

Нападающий "Кристал Пэлас" Вильфрид Заа является главной трансферной целью "Арсенала" на грядущее трансферное окно, сообщает The Sun. Предполагается, что подписание игрока обойдется "канонирам" в 55 миллионов фунтов.

Лондонцам придется включать в сделку одного их своих футболистов или искать дополнительные средства. Напомним, бюджет "Арсенала" существенно ограничен из-за непопадания в Лигу чемпионов по итогам прошедшего сезона.

В 36 матчах на счету 26-летнего игрока 10 голов и 10 результативных передач.

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