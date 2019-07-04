СМИ: "Ювентус" сделал первое предложение по де Лигту

"Ювентус" сделал первое предложение "Аяксу" по защитнику Маттейсу де Лигту. По информации Sky Sport Italia, туринский клуб намерен заплатить 55 миллионов евро, также предполагаются бонусы в размере 10 миллионов. Вероятно, что запрашиваемая цена достигнет 75 миллионов.

"Ювентус" уже договорился о пятилетнем контракте с защитником. Он будет получать 12 миллионов евро в год.

Напомним, что 19-летним футболистом также интересовались "Барселона", "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед". В сезоне-2018/19 де Лигт провел 55 матчей за клуб, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

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