СМИ: "Ювентус" продолжает переговоры по Икарди

"Ювентус" не оставил попыток подписать форварда "Интера" Мауро Икарди, сообщают итальянские СМИ.

По информации La Gazzetta dello Sport, the Corriere di Torino, Sport Mediaset и других СМИ, "Юве" предлагает игроку зарплату в 8 миллионов евро за сезон. Аргентинец не входит в планы главного тренера "Интера" Антонио Конте.

Кроме того, "Интеру" нужны деньги на приобретение форварда "МЮ" Ромелу Лукаку. Указано, что нерадзурри могут отпустить Икарди в "Юве" за 60 миллионов евро. Новый главный тренер "старой синьоры" Маурицио Сарри хочет видеть его в своей команде.

26-летний Мауро Икарди в прошлом сезоне провел 37 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.

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