СМИ: "Ювентус" поборется с "Реалом" за Погба

"Ювентус" хочет приобрести полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает AS. Ранее сообщалось об интересе со стороны "Реала".

По имеющейся информации, для француза "Реал" является приоритетным вариантом для француза. При этом "Юве" надеется использовать связи с агентом игрока Мино Райолой. Сам футболист ранее признавался, что у него остались хорошие отношения с "Ювентусом" и он чувствует себя в Турине как дома. Ранее он уже выступал за команду. Руководство "Юве" думает о том, где найти средства для покупки игрока. Сам полузащитник отказался продлить контракт с "МЮ" и не против сменить клуб.

В текущем сезоне 26-летний Поль Погба провел 37 матчей за "Манчестер Юнайтед" и забил 14 мячей при 11 голевых передачах.

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