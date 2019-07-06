СМИ: "Ювентус" поборется с "Интером" и "Наполи" за Лукаку

"Ювентус" вступил в борьбу за форварда "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Ранее сообщалось, что бельгийцем интересуются "Наполи" и "Интер".

До этого в Италию на переговоры с "Интером" прилетал агент Лукаку Федерико Пасторелло. Он подтвердил, что клуб интересуется форвардом, но отметил, что вопрос о переходе остается открытым.

В сезоне-2018/19 26-летний Ромелу Лукаку сыграл в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед", забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи.

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