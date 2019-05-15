СМИ: "Ювентус" и "Интер" провели переговоры с агентом Алексиса Санчеса

Форвард "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес вызывает интерес у итальянских грандов, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Им интересуются "Ювентус" и "Интер".

Сообщается, что представители клубов. провели переговоры с агентом игрока Фернандо Феличевичем. В частности, "Юве" представлял спортивный директор Фабио Паратичи.

Переговоры пока не продвигаются вперед, поскольку оба клуба не устраивает требуемая зарплата для Санчеса - 12 миллионов евро в год. Если представители чилийского игрока согласятся пойти на уступки, могут начаться переговоры непосредственно между "МЮ" и потенциальными покупателями.

30-летний футболист в текущем сезоне провел 27 матчей за "МЮ", забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

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