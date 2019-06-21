СМИ: "Ювентус" хочет приобрести Триппьера на замену Канселу

Защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер входит в сферу интересов "Ювентуса", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным издания, новый главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри считает Триппьера идеальным вариантом для замены Жоау Канселу. Португалец пока остается команде, но может перейти в "Манчестер Сити".

Англичанину предложили пятилетний контракт с зарплатой в 2,6 миллиона евро в год плюс бонусы. Помешать сделке может требование "Тоттенхэма" по сумме отступных - не менее 25 миллионов.

28-летний Киран Триппьер в прошедшем сезоне провел 38 матчей за "Тоттенхэм" и забил один мяч при пяти голевых передачах.

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