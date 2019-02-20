СМИ: "Ювентус" хочет обменять Сандру на Марселу

"Ювентус" заинтересован в приобретении защитника "Реала" Марселу. Как утверждает Tuttosport, "бьянконери" готовы предложить защитника Алекса Сандру в обмен на 30-летнего бразильца.

Контракт Марселу с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 70 миллионов евро. Соглашение 28-летнего Сандру с "бьянконери" действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает бразильца в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Марселу провел 24 матча за "Реал", забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Сандру принял участие в 29 встречах в составе "Ювентуса", отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми пасами.

Все о трансферах - здесь