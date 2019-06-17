СМИ: "Ювентус" готов предложить 100 миллионов евро за Погба

"Ювентус" хочет подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Как утверждает Calciomercato, "бьянконери" готовы предложить 100 миллионов евро за 26-летнего француза.

На Погба также претендует "Реал". Его контракт с "красными дьяволами" рассчитан до 30 июня 2021 года. Он уже выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год. В составе туринского клуба француз четыре раза становился чемпионом Италии.

В минувшем сезоне Погба провел 47 матчей за "МЮ", забил 16 голов и отдал 10 результативных передач.

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