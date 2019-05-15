СМИ: Йович на следующей неделе перейдет в "Реал"

Форвард "Айнтрахта" Лука Йович станет игроком "Реала", сообщают испанские СМИ.

По информации AS, официально трансфер будет оформлен на следующей неделе. Такое решение было принято для того, чтобы футболист не отвлекался от решения текущих задач с "Айнтрахтом", которому осталось провести один матч в бундеслиге в нынешнем сезоне. В заключительном туре "Айнтрахт", который борется за Лигу чемпионов, сыграет с "Баварией".

21-летний серб в текущем сезоне провел 47 матчей за команду, забил 27 мячей и сделал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 55 миллионов евро.

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