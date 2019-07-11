СМИ: Янис Хаджи, которым интересуется "Спартак", пройдет медобследование в "Генке"

Полузащитник "Вииторула" Янис Хаджи завтра пройдет медицинское обследование в "Генке", сообщает niewsblad.be. При этом клубы еще продолжают переговоры о трансфере, румынская сторона рассчитывает получить 10 миллионов евро, "Генк" хочет снизить цену.

Интерес Хаджи проявляет московский "Спартак". Также его покупку рассматривают "Барселона" и неназванный клуб из Англии.

Янис Хаджи - сын главного тренера "Вииторула", бывшего капитана и рулевого сборной Румынии Георге Хаджи.

В сезоне-2018/19 Янис в 39 матчах за "Вииторул" забил 14 мячей и отдал восемь результативных передач.