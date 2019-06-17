СМИ: Виллаш-Боаш хочет пригласить Рондона в "Марсель"

Главный тренер "Марселя"​ Андре Виллаш-Боаш интересуется нападающим "Вест Бромвича" Саломоном Рондоном, утверждает La Provence.

Контракт 29-летнего венесуэльца с английской командой истекает в конце июня 2019-го. 41-летний португальский специалист планирует пригласить Рондона в "Марсель", так как хорошо знаком с ним по времени в "Зените" (2014-2016).

В прошедшем сезоне Рондон выступал на правах аренды в "Ньюкасле". Форвард провел 33 матча, забил 12 голов и отдал 7 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

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