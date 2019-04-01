СМИ: Видаль может перейти летом в "Интер"

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль является одной из приоритетных трансферных целей для "Интера", информирует Football Espana. Контракт 31-летнего чилийца с каталонцами действует до 30 июня 2021 года.

Миланцы готовы рассмотреть кандидатуру Видаля в том случае, если сделка по переходу хавбека сине-гранатовых Ивана Ракитича не состоится. Чилийский хавбек уже выступал в чемпионате Италии в составе "Ювентуса" с 2011 по 2015 год. По информации Tuttosport, сумма перехода составит около 25-30 миллионов евро.

В текущем сезоне Видаль принял участие в 40 матчах "Барселоны", забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.

Все о трансферах – здесь