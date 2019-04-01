СМИ: Вида может покинуть "Бешикташ", им интересуются "Севилья", "Рома" и "Лацио"

Защитник "Бешикташа" Домагой Вида, возможно, покинет команду ближайшим летом, сообщают турецкие СМИ.

Как информирует Duhuliye, турецкий клуб готов расстаться с игроком за 15 миллионов евро, чтобы соблюсти условия финансового фэйр-плей. На игрока претендуют "Севилья", "Рома" и "Лацио".

29-летний хорват в текущем сезоне провел 30 матчей за "Бешикташ" и сделал одну голевую передачу. Его контракт истекает летом 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.

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