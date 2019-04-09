СМИ: "Вест Хэм" предложил Джеко 165 000 фунтов стерлингов в неделю

"Вест Хэм" намерен подписать нападающего "Ромы" Эдина Джеко в летнее трансферное окно. Как утверждает Daily Mail, в приобретении 33-летнего боснийца лично заинтересован главный тренер лондонцев Мануэль Пеллегрини, который работал с ним в "Манчестер Сити".

"Вест Хэм" готов предложить Джеко зарплату в размере 165 000 фунтов стерлингов в неделю. Transfermarkt оценивает игрока в 23 миллиона евро.

В текущем сезоне Джеко провел 33 матча за "Рому", забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.

Все о трансферах - здесь