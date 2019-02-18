СМИ: "Вест Хэм" интересуется Валенсией из "МЮ"

"Вест Хэм" может приобрести летом защитника и капитана "Манчестер Юнайтед" Антонио Валенсию, сообщает Daily Mail. Текущий контракт 33-летнего эквадорца истекает в конце июня 2019 года.

По информации СМИ, "молотобойцы" хотят найти замену защитнику Пабло Сабалете, который по окончании текущего сезона может завершить карьеру.

Напомним, что эквадорский защитник перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Уигана" летом 2009 года за 18,9 миллионов евро.

В текущем сезоне Валенсия сыграл в 8 матчах за "МЮ" и не отметился результативными действиями.

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